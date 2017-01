La serie BWin solo su Premium Calcio

foto LaPresse

16:17

- Sabato 8 e domenica 9 settembre, in occasione della terza giornata di campionato, tutte le partite della Serie BWin saranno visibili su Premium Calcio. Inoltre, grazie a Premium Play, i clienti Premium potranno vedere in diretta su PC e iPad (anche sotto rete 3G) tutti gli anticipi e i posticipi e i gol in tempo reale di "Diretta Premium". In campo Verona-Reggina e Cesena-Novara.