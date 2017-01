Manfredi: "Giorgia, non ti voglio più"

foto Da video Correlati ECCO I NUOVI TRONISTI 12:29 - Dopo l'addio Giorgia, la mora tronista di "Uomini e Donne", Manfredi, sempre dalle pagine di "Visto", assicura che lui indietro non ci torna: "Ormai ho preso la mia decisione, le ho già dato troppe possibilità, le nostre posizioni sono inconciliabili". L'ex corteggiatore vuole godersi la nuova vita da single aspettando la ragazza giusta. - Dopo l'addio, la mora tronista di "", gli aveva lanciato un appello: "Torniamo insieme" . Ma il bel, sempre dalle pagine di "", assicura che lui indietro non ci torna: "Ormai ho preso la mia decisione, le ho già dato troppe possibilità, le nostre posizioni sono inconciliabili". L'ex corteggiatore vuole godersi la nuova vita da single aspettando la ragazza giusta.

"Mi dispiace solo che si dipinga come una vittima - racconta - e che qualcuno mi consideri un mostro che l'ha lasciata per crudeltà. Giorgia sa bene quali erano i nostri problemi e sa che ha avuto tante, troppe, opportunità durante la nostra storia. Proprio perché ero innamorato di lei ho fatto non uno ma parecchi passi indietro".



Pentito di averla amata? "Essere innamorati non significa essere cretini. E adesso vengo anche attaccato, ho investito tanto nella storia con Giorgia, mi chiedo se ho fatto bene...". Manfredi cerca una ragazza d'altri tempi, "rispettosa dei valori": "Forse dovevo nascere in un'altra epoca, non ai tempi di Alessio Lo Passo, con tutti gli amori mordi e fuggi. Io non potrò mai essere come lui".