Garko e Siani ospiti a "C'è Posta per Te"

ECCO LA NUOVA STAGIONE MEDIASET 14:10 - "C'è Posta per Te" apre la nuova stagione autunnale di Canale 5 e torna con tante storie commoventi. Appuntamento sabato 8 settembre alle 21.10 su Canale 5 con il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, che al sabato sera entra nelle case di milioni di telespettatori che seguono con passione le storie di vita vera. Ospiti in studio: Gabriel Garko e Alessandro Siani. apre la nuova stagione autunnale di Canale 5 e torna con tante storie commoventi. Appuntamento sabato 8 settembre alle 21.10 su Canale 5 con il people show ideato e condotto da, che al sabato sera entra nelle case di milioni di telespettatori che seguono con passione le storie di vita vera. Ospiti in studio:

La famiglia, l’amicizia, l’amore, i legami, i sentimenti, il dialogo: queste e non solo le tematiche che si snodano a "C'è Posta per Te".



A condurre il programma Maria Filippi, narratrice sensibile, unica per la sua capacità di entrare nel cuore dei protagonisti e degli spettatori, in studio e a casa. Anche gli ospiti vip nel salotto di C’è Posta per Te si lasciano andare alle emozioni più intime e sincere.