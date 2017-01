Jorgie, la ragazzaccia delle soap-opera

foto FHM Correlati LA PIU' HOT DELLA TV 09:07 - Nel Regno Unito è famosa per il ruolo di Therese McQueen, l'affascinante ragazzaccia della soap-opera "Hollyoaks". Anche fuori dal set, Jorgie Porter si diverte a provocare, confezionando per il magazine "FHM" un servizio ad alto tasso erotico. A bordo piscina la bellezza britannica seduce con micro-bikini, che mettono in mostra il suo fisico mozzafiato, giocando a fare la lolita e gustando maliziosa un cono gelato. - Nel Regno Unito è famosa per il ruolo di Therese McQueen, l'affascinante ragazzaccia della soap-opera "". Anche fuori dal set,si diverte a provocare, confezionando per il magazine "" un. A bordo piscina la bellezza britannica seduce con, che mettono in mostra il suo fisico mozzafiato, giocando a fare la

Jorgie Porter è conosciuta nel Regno Unito soprattutto per la soap-opera "Hollyoaks", in cui interpreta la ragazzaccia Theresa McQueen. Sul set Jorgie ne combina di cotte e di crude.



Il suo personaggio, entrato nel cast fisso dal 2008, vanta infatti un "curriculum" di tutto rispetto: ha fatto sesso a 15 anni, è complice di un omicidio, è rimasta incinta da adolescente, è stata l'obiettivo di un serial killer ed è caduta nel vano di un ascensore.



Anche fuori dal set l'attrice continua a provocare, posando sensuale e ironica per il magazine "FHM". Scatti decisamente hot, che la vedono protagonista mentre esce dall'acqua e si sdraia languida su un prato, per poi rinfrescarsi giocando maliziosa con un cono gelato.