Alessio Vinci nella domenica degli italiani

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:50 - Dopo gli approfondimenti in seconda serata di "Matix" Alessio Vinci, il giornalista più internazionale dell tv, è pronto per affrontare la sfida della maratona pomeridiana. Mediaset ha infatti deciso di puntare su di lui per rinnovare il contenitore domenicale di Canale 5. "Il mio linguaggio è semplice, chiaro, dritto al punto e onesto - ammette a "Chi" - La gente ha voglia e bisogno di capire cosa succede nel Paese".

"Fino a qualche mese le persone che incontravo mi chiedevano notizie sui personaggi della cronaca - svela Vinci - Oggi mi chiedono se tornerà la lira e cosa significhi spread. Manca un contenitore dove si possano affrontare argomenti in modo semplice, popolare, competente".



Dopo la fortunata esperienza a "Matrix", ora il giornalista si prepara ad affrontare un pubblico più variegato e popolare. "Matrix mi ha coinvolto totalmente e qui sarà lo stesso - ammette - Non rimpiango nulla. E' un marchio forte, possiamo permetterci di sospenderlo per un po' ".



Tante novità in vista per il pomeriggio di Canale 5, che abbandona i temi più leggeri per dedicarsi maggiormente all'attualità. "Il giornalismo e l'informazione saranno il cuore della trasmissione - conclude - Al mio fianco ci sarà una donna, sto lavorando a una sorpresa. Ci sarà molta attualità, raccontata da personaggi che fanno notizia, ma senza urlare".