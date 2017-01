Emma reginetta bionda di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:10 - Ha vinto la puntata del 6 settembre delle semifinali di "Veline" a Riva del Garda (TN) la bionda Emma Mariani. L'aspirante velina ha 20 anni ed una studentessa di Genova. Sul palco Emma si è esibita in un passo di danza classica. La puntata ha raggiunto picchi che superano i 6 milioni di telespettatori (6.008.000 spettatori). - Ha vinto la puntata del 6 settembre delle semifinali di" a Riva del Garda (TN) la bionda. L'aspirante velina ha 20 anni ed una studentessa di Genova. Sul palco Emma si è esibita in un passo di danza classica. La puntata ha raggiunto picchi che superano i 6 milioni di telespettatori (6.008.000 spettatori).

Una giuria di cinque giornalisti sceglie ogni sera tra sette aspiranti Veline che si esibiscono sul palco in prove di abilità e nel consueto stacchetto.



Ottimi ascolti per "Veline" che il 6 settembre è risultato nuovamente programma più visto dell’access prime time sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, con il 19.78% di share (4.408.000 spettatori totali).