Stefania Bivone: "Da Miss Italia ho avuto tutto"

LE ASPIRANTI MISS - 1 11:14 - Stefania Bivone, Miss Italia in carica, è pronta a cedere la corona alla nuova regina della bellezza italiana, che sarà eletta il prossimo 10 settembre a Montecatini Terme. Stefania non ha pianto quando ha ricevuto la fascia, ma forse lo farà al momento della riconsegna. "Spero di no - svela - ma il pericolo c'è. Non si abbandona questo titolo come se niente fosse dopo un anno che sembra un periodo infinito, con esperienze, gioie e tante prove".

"Essere Miss Italia è un fatto indescrivibile - ha dichiarato nei giorni scorsi - ti fa crescere e ti mette di fronte a situazioni sempre nuove, non tutte facili per una ragazza giovane come me, ma le ho sempre affrontate bene. In pratica sei sempre sotto esame, ogni giorno una prova, com'è giusto che sia".



Un anno impegnativo per la Bivone. Oltre alla fitta agenda lavorativa legata alla fascia, infatti, sul fronte personale ha dovuto superare diversi ostacoli. "Agli impegni quotidiani di Miss Italia ho poi aggiunto quelli miei personali: l'esame di maturità scientifica e i provini musicali. Da Miss Italia ho avuto tutto: è stata una grande esperienza di vita. Ho lavorato, ho potuto studiare e mi sono divertita".



"Nel mio cammino da Miss - ha concluso Stefania - tantissime persone mi hanno accolto con simpatia perchè questo titolo attrae in una maniera che uno nemmeno immagina. Trovarmi sempre in mezzo alla gente è stata forse la cosa piu' bella. Mi diverte pensare che almeno un milione di persone, soprattutto bambini, si è fatta fotografare con me. Le porterei tutte a casa mia".