Arriva "La Scimmia", format pensato per il web

foto Tgcom24 Correlati I PRIMI PROVINI

GUARDA IL TEASER 10:16 - Mediaset punta su un nuovo format, nato e pensato per il web. Si tratta de "La Scimmia", programma ideato da Pietro Valsecchi, produttore del film "I soliti idioti". "Il progetto sarà una sorta di romanzo di formazione che porterà un gruppo di ragazzi all'esame di maturità - spiega Valsecchi, che poi precisa - Nello stesso tempo coltiveranno e svilupperanno i loro talenti e le loro passioni, per cercare di realizzarsi nella vita reale". - Mediaset punta su. Si tratta de "", programma ideato da, produttore del film "I soliti idioti". "Il progetto sarà una sorta di romanzo di formazione che- spiega Valsecchi, che poi precisa - Nello stesso tempo coltiveranno e svilupperanno i loro talenti e le loro passioni, per cercare di realizzarsi nella vita reale".

"Ci tengo a precisare che La Scimmia sarà un programma rivoluzionario che nascerà sul web, sfruttando tutte le potenzialità del mondo 2.0 - fa sapere Valsecchi, che aggiunge - É un progetto che ho ideato partendo dalla constatazione che i miei figli e tutti i ragazzi sono completamente immersi nel mondo web. Per coinvolgere questa generazione e dare loro contenuti e valori non si può prescindere da questo linguaggio".



Un format innovativo quindi, che parla ai giovani e li vede protagonisti genuini, senza sfruttarli per fare spettacolo. Seguirà infatti il percorso di un gruppo di ragazzi, che si prepara per affrontare l'esame di maturità.



"A garanzia della serietà del progetto, che al contrario di altri programmi non vuole usare i ragazzi per fare spettacolo ma sarà 'usato' dai ragazzi per migliorarsi - precisa - ho raccolto una squadra di autori e docenti di altissimo livello, oltre all'amico Francesco Facchinetti e tante altre personalità dello spettacolo che mi hanno assicurato il loro contributo".



"É un progetto che mi entusiasma e al quale credo così tanto da aver deciso di finanziarlo in prima persona - conclude Valsecchi - Se poi il progetto web, come sono certo, avrà successo, verranno vagliate insieme a Mediaset tutte le possibilità di trasportarlo in televisione".