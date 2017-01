Giulia: "Non amo le scene di sesso ma..."

- Il 10 settembre riparte " Squadra Antimafia Palermo Oggi ", la prima fiction della stagione Mediaset in onda in prima serata su, la malavitosa di Palermo, anticipa al'evoluzione del suo personaggio: "Diventerà più". L'attrice 27enne, che non ama le scene di, confessa però che sarebbe pronta a spogliarsi solo per Paolo Sorrentino e Pedro Almodovar: "Potrei fare pazzie", scherza.

Ormai non è più la regina di Palermo, entra in carcere e diventa più umana.

Quindi si lascia alle spalle il passato criminale?

Ci prova. Lo fa per amore del figlio, che affida alla Mares...

Già, tra le due c'è un rapporto particolare...

Molto forte, simbiotico. Claudia è l'unico punto di riferimento di Rosy.

Con Simona Cavallari siete così unite anche fuori dal set?

Lo dico sempre, è come una mamma. Le voglio molto bene. Con me è molto protettiva. Mi dà sempre dei consigli utili, a volte mi ha anche 'bastonata', ma aveva sempre ragione.

Rosy è una donna molto dura, ti riconosci?

Ma io sono più pacata, istintiva, passionale...

Da "Distretto di Polizia" ai "Ris", fino a "Squadra Antimafia", è solo un caso o prediligi i polizieschi?

E' casuale, in Italia ti fanno fare solo quelli...

E a te che ruoli piacciono?

Tutti i personaggi diversi da me. Particolari, problematici, un po' ai margini... Ecco, mi piacerebbe un ruolo legato alle malattie mentali.

Hai ripetuto fino alle nausea che le scene di sesso ti imbarazzano, per chi faresti una pazzia?

Per Paolo Sorrentino, che adoro, e Pedro Almodovar. Comunque sono un'attrice e se me lo chiedono mi spoglio, per fortuna non è ancora capitato (ride, ndr).

Sei una mamma giovanissima (ha un figlio, Cosimo, di 7 anni, ndr), hai bruciato molte tappe, e sei così rigida?

Forse è un mio limite, non lo so. Ma le scene di sesso mi irrigidiscono, non ci posso fare nulla.

Che mamma sei?

Pensa che ci scambiano per fratello e sorella. Cerco di fare la mamma. Gli parlo di tutto. Poi quando sarà grande deciderà lui se vuole una mamma o un'amica...

Sei single?

Tasto dolente.

Dai, sei sempre così riservata, mai una foto sui giornali di gossip...

Perché evito accuratamente i locali dove so che ci sono i paparazzi.

Allora, chi è lui?

E' un attore, ma è una storia in stand-by.

Cosa cerchi in un uomo?

Non mi attraggono quelli belli, devono stupirmi con la testa, altrimenti dopo un po' mi stufo.

In questi giorni c'è il Festival del Cinema di Venezia, quali film aspetti?

Sicuramente "E' stato il figlio" di Ciprì e "The Master" di Anderson su Scientology.

E "Bella addormentata" di Bellocchio?

Lo vedrò sicuramente, anche se ho fatto due provini per il ruolo della pazza drogata che poi è andato a Maya Sansa...