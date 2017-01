Laetitia Casta: "Vivo di pane e film"

foto LaPresse Correlati CHE NUDE LOOK! 15:17 - Venerdì 7 settembre alle 23.30 su Canale 5 nuovo appuntamento con "Supercinema". Il rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset propone la la seconda puntata speciale interamente dedicata alla 69esima Mostra del Cinema di Venezia. Laetitia Casta, la giurata-top model, glamour del Festival, racconta in esclusiva la sua Venezia: "La mia giornata? Pane e film dalla mattina alla sera". - Venerdì 7 settembre alle 23.30 su Canale 5 nuovo appuntamento con "Supercinema". Il rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset propone la la seconda puntata speciale interamente dedicata alla 69esima Mostra del Cinema di Venezia. Laetitia Casta, la giurata-top model, glamour del Festival, racconta in esclusiva la sua Venezia: "La mia giornata? Pane e film dalla mattina alla sera".

Intervista-verità a Elisabetta Canalis che ricorda quell’indimenticabile tappeto rosso di tre anni fa al fianco di George Clooney: ”Oggi torno a Venezia, ma solo per una mostra di pittura – racconta – ma quel pomeriggio resta impresso nella mia memoria per l’affetto dimostratomi dal pubblico mentre sfilavo sul red carpet”.



E ancora - in esclusiva - le telecamere di Supercinema sono entrate nel misterioso “tunnel sotterraneo” fatto costruire negli anni 30 da Mussolini per collegare l’hotel Excelsior al Palazzo del Cinema. Un tunnel usato dalle star per evitare fan e fotografi, che è in disuso da decenni ma pieno di ricordi.



Infine, la prima volta al festival di Venezia raccontata da venti grandi star: da Sophia Loren a Quentin Tarantino, da Eva Mendes a Nicholas Cage.