Mori: "Non vedo più mio marito Celentano"

foto LaPresse Correlati IL LIVE SU CANALE 5

A TUTTO ROCK 10:52 - Adriano Celentano sta preparando in questi giorni ad Asiago il suo nuovo concerto-spettacolo in onda su Canale 5 in diretta dall'Arena di Verona l'8 e il 9 ottobre. Ma la moglie Claudia Mori è un po' preoccupata e sul blog scrive: "Se per caso voleste sapere qualcosa su Adriano non chiedetelo a me perché da quando sono iniziate le prove, io non l'ho più visto". - Adriano Celentano sta preparando in questi giorni ad Asiago il suo nuovo concerto-spettacolo in onda su Canale 5 in diretta dall'Arena di Verona l'8 e il 9 ottobre. Ma la moglie Claudia Mori è un po' preoccupata e sul blog scrive: "Se per caso voleste sapere qualcosa su Adriano non chiedetelo a me perché da quando sono iniziate le prove, io non l'ho più visto".

Poi rassicura: "Come avrete letto sui giornali stiamo facendo le prove dei due concerti live di Verona. Va tutto bene. A proposito di giornali devo smentire ancora una volta la partecipazione di Jovanotti, Battiato e Giuliano Sangiorgi ai concerti di Adriano all’Arena perché lo spettacolo, così com’è costruito, non la prevede. Alla prossima...vado a cercare Adriano...".



Intanto su Tv Sorrisi e Canzoni documenta una fase delle blindatissime prove nel Palazzo del Turismo Millepini di Asiago: sul gobbo elettronico s'intravede il testo di "Non ti accorgevi di me".



Celentano sta lavorando quotidianamente con una dozzina di musicisti dalle 17.30 alle 21. La mattina, invece, incontra gli amici o fa lunghe passeggiate nei boschi dell'Altopiano di Asiago, dove possiede una casa.