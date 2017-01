Sonia, una Miss dalla taglia 44

foto Ufficio stampa Correlati LE ASPIRANTI MISS - 1

BELLEZZE STORICHE 09:08 - E' già Miss Roma, ha 19 anni, ed è la vincitrice del titolo di "Miss Forme Morbide 2012", la fascia nazionale fortemente voluta da Patrizia Mirigliani. Sonia Di Palma, incoronata dalla plus size model Elisa D'Ospina, porta la taglia 44 con orgoglio e si dice entusiasta del premio: "Questa fascia la dedico a tutte le donne normali". - E' già Miss Roma, ha 19 anni, ed è la vincitrice del titolo di "", la fascia nazionale fortemente voluta da, incoronata dalla plus size model, porta lacon orgoglio e si dice entusiasta del premio: "Questa fascia la dedico a tutte le donne normali".

"Penso sia molto importante aver inserito nel Concorso questa fascia - spiega all'agenzia di stampa Agi - perché può far capire a tutte le adolescenti e, in generale, a tutte le donne, che la bellezza ha le sue forme. Il messaggio fondamentale è che la bellezza non è legata per forza ad una taglia soprattutto non a una taglia che va dalla 38 alla 42. Questa fascia valorizza e dà fiducia a tutte le donne 'normali', che confrontandosi con gli stereotipi imposti dalla tv e dalla moda, si sentono a disagio con il proprio corpo".



Dal canto suo, D'Ospina, modella per taglie comode, aggiunge: "La cosa che mi ha colpito di Sonia è la sua solarità e il suo accettare la sua fisicità: da sportiva quale è ha sempre avuto delle gambe toniche, che spesso sono state oggetto di discriminazione. E' una ragazza solare, fresca e giovane con tante idee. Ha voglia di farsi portavoce del messaggio che la bellezza non ha taglia e vuole far qualcosa di concreto, dare un segnale positivo alle ragazze della sua età".