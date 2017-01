Emma e Alessandra: "Ecco la nostra favola"

foto LaPresse Correlati COPPIA ESPLOSIVA 07:50 - Un racconto tra amore, famiglia, incontri e tanta musica. Questo è "Il Concerto del Vincitore - Tezenis Live" di Alessandra e Emma. Le immagini d'infanzia delle ragazze aprono la strada alle hit a duetti esplosivi come quello con Fiorella Mannoia. In esclusiva a Tgcom24 le cantanti si confessano: "La nostra favola da Lecce a Roma è realtà". - Un racconto tra amore, famiglia, incontri e tanta musica. Questo è "" di. Le immagini d'infanzia delle ragazze aprono la strada alle hit a duetti esplosivi come quello con. Inle cantanti si confessano: "La nostra favola da Lecce a Roma è realtà".

Al centro del palco c'é un'enorme valigia con scritto Lecce-Roma su cui le due protagoniste si siedono, durante la serata, confessandosi dalla famiglia all'avventura di "Amici". Le cantanti vengono raccontate anche dai familiari con interviste e filmini amatoriali (esilarante la Amoroso che da bambina fa le televendite per gioco) per evidenziare il loro attaccamento alle radici e ai valori. Un messaggio importante per le nuove generazioni.



Tutto ruota attorno a temi come "Famiglia", "Amore" e "Incontro", "Terra" e "Futuro". Alessandra, elegantissima con abito lungo nero e in gran forma, introduce la sua storia con l'ingresso nella scuola di "Amici" poi dà il via allo spettacolo con "Immobile". Dopo Ale passa la palla ad Emma, con capelli raccolti e vestito dorato, che riscalda la platea con "Calore" e al termine del brano si commuove. E poi via via in scaletta tutti i successi da "Stupida" a "Estranei a partire da ieri" passando per "Sarò libera" (Emma si commuove) e "Non è l'inferno". Non sono mancate le cover per Alessandra con hit di Aretha Franklin mentre Emma propone la sua "Nel blu dipinto di blu" in salsa rock e "America". Poi gli "incontri" musicali con Fiorella Mannoia ("Quello che le donne non dicono") e Pino Daniele ("Dubbi non ho", "Je so' pazz", "Quando", "Se mi vuoi"). Si sono poi aggiunti anche Annalisa ("Per una notte o per sempre") e Marco Carta ("Necessità lunatica").



Al termine del concerto, a notte fonda, ancora emozionate e cariche di adrenalina Emma e Alessandra si confessano a caldo. "Questa serata è un successo perché non abbiamo fatto le fighe e siamo state molto naturali - dice Emma -. Provenire dalla stessa terra ci porta ad avere rispetto degli altri. Abbiamo molti punti di contatto in comune, anche i nostri genitori hanno gli stessi valori".



Alessandra aggiunge: "E' pazzesco perché mia madre dice e pensa le stesse cose del papà di Emma!". Emma confessa di essersi emozionata con "Sarò libera", un brano delicato che per circostanze diverse le ricorda la scomparsa del cugino 20enne: "Faccio fatica a cantarla per il magone che mi viene in gola. Ci sono sere in tour che non vorrei farla". La cantante conferma lo stop per un anno: "Ma anche meno, però devo rigenerarmi, prendere la chitarra in mano e scrivere canzoni. Ne ho un sacco in testa. E' stato un anno tosto ma ora ho una serenità conquistata con fatica e voglio mantenerla".



Tornata dall'America, Alessandra ancora provata dal jet lag è un fiume in piena: "Ci siamo scambiati sms con Tiziano Ferro. Lui è impegnato ma appena è libero ci incontriamo per parlare di una collaborazione per il prossimo cd". E la voglia di far cose nuove Ale ce l'ha, specie dopo aver cantato con un coro gospel: "Loro cantano solo per dio, infischiandosene di tonalità e tecnica. Che bello!". Ale e Emma ad "Amici 2012-2013"? Se la prima risponde: "A quel programma dirò sempre di sì", Emma dice: "Non ne abbiamo ancora parlato ma prima devono esserci delle garanzie, non voglio passare un altro anno così. Voglio proteggere la mia dignità di donna".

