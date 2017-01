Eugenio e Andrea, i nuovi tronisti di "U&D"

foto Ufficio stampa 09:21 - Tutto è pronto per la nuova stagione di "Uomini e Donne", ed ecco che dal sito ufficiale del programma di Maria De Filippi spuntano i primi due nomi. A sedere sui "troni classici" ci saranno Eugenio Colombo e Andrea Offredi, diversi nell'aspetto e nel vissuto, operaio e ventenne il primo, ex calciatore e modello il secondo. I giochi ormai sono aperti. - Tutto è pronto per la nuova stagione di "", ed ecco che dal sito ufficiale del programma dispuntano i primi due nomi. A sedere sui "troni classici" ci saranno, diversi nell'aspetto e nel vissuto, operaio e ventenne il primo, ex calciatore e modello il secondo. I giochi ormai sono aperti.

ANDREA OFFREDI

Andrea ha 24 anni, vive a Cologno al Serio in provincia di Bergamo con la mamma e il papà e nella vita fa il modello. Appassionato di calcio, ha giocato a livello professionistico da quando aveva 18 anni. Ma non ha mai sfruttato la carta del calciatore per conquistare le ragazze. Un anno fa gli è scaduto il contratto con la squadra e dopo alcune delusioni ha deciso di mollare. E ha cominciato a fare il modello.



La moda, infatti, è anche la sua passione, ma crede che comunque in futuro servirà più concretezza ed è per questo che presto si iscriverà a Scienze Motorie. Ha avuto una sola storia importante che lo ha fatto stare male. Le donne molto appariscenti non lo rassicurano, ha paura che siano poco fedeli e cacciatrici. E' un ragazzo solare e semplice, al quale piace anche stare a casa a guardare un film soprattutto se drammatico o biografico.



E' però anche schizzinoso, molto permaloso e testardo; può tenere il broncio a una donna per una giornata intera e aspettare che si faccia avanti lei. Anche se davanti alla persona giusta è disposto a fare cose che normalmente non gli verrebbe naturale fare, come sdraiarsi su un prato. Sa capire subito se c'è un interesse, è uno che va molto a pelle, per lui se non c'è intesa da subito è inutile insistere. Solitamente non fa il primo passo. Cerca una ragazza sveglia, indipendente.



Gli piacciono le ragazze che prendono iniziativa, che hanno idee e obiettivi propri e non dipendano dai suoi. Soprattutto cerca una donna che non si senta intimorita dal lavoro che fa, stando ogni giorno a contatto con belle ragazze non è facile trovare quella non gelosa e che capisca il suo mestiere. Non crede necessariamente nel matrimonio perchè pensa che per fare progetti di vita con una persona non serva un contratto, l'importante è che ci sia l'amore.





NELLA PAGINA SEGUENTE LA SCHEDA DI EUGENIO COLOMBO