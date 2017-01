Britney Spears reginetta di "Glee"

foto Twitter 09:29 - Britney Speras aveva già fatto sognare le stelline di "Glee" durante la seconda stagione, quando era apparsa sotto forma di visione ai personaggi. Ora l'ex lolita del pop torna protagonista del teen-drama, che le dedica un'intera puntata dal titolo "Britney 2.0". Rachel (Lea Michele) interpreterà infatti le sue hit e la Spears si confronterà nuovamente con il suo alter-ego, la cheerleader Brittany (Heather Morris). aveva già fatto sognare le stelline di "" durante la seconda stagione, quandoai personaggi. Ora l'ex lolita del pop torna protagonista del teen-drama, che le dedica un'intera puntata dal titolo "". Rachel (Lea Michele) interpreterà infatti le sue hit e lanuovamente, la cheerleader(Heather Morris).

L'episodio "Britney 2.0." - in onda negli Stati Uniti il prossimo 20 settembre - ruota intorno alla figura di Brittany (Heather Morris) che, durante un periodo di sconforto, chiede aiuto alla sua musa ispiratrice Britney. Intanto a New York Rachel (Lea Michele) si impegna al massimo nella sua nuova scuola, supportata dall'affascinante compagno di classe Brody (Dean Geyer), cantando i brani della Spears.



La Spears era già stata protagonista di una puntata della seconda stagione, che aveva battuto ogni record di ascolti. A due anni di distanza "Glee" torna a dedicarle un altro episodio "brittarolo", facendo esibire i personaggi sulle note delle sue hit più famose come: "Sometimes", "Oops!...I Did It Again" e "(You Drive Me) Crazy"