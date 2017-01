La bionda Giulia reginetta di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset

11:36

- Continua il successo delle semifinali di "Veline", in onda da Riva del Garda (TN) fino al 15 settembre. Vince la puntata del 4 settembre e accede di diritto alla finale Giulia Piubello di 22 anni, laurenda in igiene dentale. L'aspirante Velina è originaria di Castelfranco Veneto (TV) e si è esibita con un'amica in un gioco di prestigio.