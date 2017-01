Aguilera: "Mi metto in forma per il nuovo disco"

foto Lucky Correlati SEXY CON IL DENIM 12:06 - Christina Aguilera posa sensuale sulla copertina del magazine "Lucky", mettendo in mostra le sue curve morbide e generose. Negli ultimi anni ha avuto qualche problema di peso, ma adesso il giudice di "The Voice" ce la sta mettendo tutta per rimettersi in forma, in vista dell'uscita del nuovo disco: "La mia sfida è dimagrire ancora di più. Ora amo il mio sedere e ovviamente mi piace mettere in mostra anche il decollete". posa sensuale sulla copertina del magazine "", mettendo in mostra le sue curve morbide e generose. Negli ultimi anni ha avuto qualche problema di peso, ma adesso il giudice di "The Voice" ce la sta mettendo tutta per rimettersi in forma, in vista dell'uscita del nuovo disco: ". Ora amo il mio sedere e ovviamente mi piace mettere in mostra anche il decollete".

La Aguilera è esplosa giovanissima, a soli 19 anni, grazie ad un corpo mozzafiato e ad una voce potente e travolgente. "Quando sei giovane è più facile che ti demoliscano - confessa a Lucky" - C'erano queste due signore che lavoravano all'etichetta discografica, che volevano venire a vestirmi come una Barbie. Lo trovavo disgustoso!"



Da allora ha collezionato un successo dopo l'altro, anche se negli ultimi tempi si è lasciata andare, mettendo su qualche chiletto di troppo. L'aumento di peso ha scatenato le critiche della stampa, ma la Aguilera ha superato a testa alta questo brutto momento ed è pronta a rimettersi in forma, in vista dei suoi impegni lavorativi .



Xtina tornerà infatti a vestire i panni di giudice e coach a "The Voice", ma è in progetto anche l'uscita di un nuovo disco, anticipato dal singolo "Your Body".



"Se vi è piaciuto 'Fighter' (brano rock del precedente disco ndr.), amerete il mio nuovo album - svela - Sono una donna di trent'anni, devo scoprire la mia indipendenza ed è divertente esplorarla attraverso nuove canzoni".