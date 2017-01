Debutta Lorenzo, figlio del "Jersey Shore"

foto People Correlati Snooki, curve super-esplosive 11:03 - Da protagonista di party selvaggi a mammina premurosa. E' la rapida metamorfosi della stellina del "Jersey Shore" Snooki, che presenta su People il piccolo Lorenzo, avuto dal compagno Jonni LaValle. I genitori sono stati entrambi protagonisti del fortunato reality, che racconta la vita dei "guido" e delle "guidette" - termine con cui vengono definiti gli italo-americani a New York - sulla costa del New Jersey. - Da protagonista di party selvaggi a mammina premurosa. E' la rapida metamorfosi della stellina del "" Snooki, che presenta suil piccolo, avuto dal compagno Jonni LaValle. I genitori sono stati entrambi protagonisti del fortunato reality, che racconta la vita dei "guido" e delle "guidette" - termine con cui vengono definiti gli italo-americani a New York - sulla costa del New Jersey.

Lorenzo non ha neanche fatto in tempo ad arrivare in famiglia che già Snooki gli aveva fissato la data del suo debutto nello show-business. Appena sei giorni dopo essere tornato a casa, infatti, Lorenzo è apparso sulla copertina di "People", per la felicità di mamma e papà. "Per lui provo un tipo di amore diverso, che non avevo mai provato prima".



Di certo la sua nuova condizione di mamma l'ha cambiata, anche se certe abitudini sono dure a morire. Nei mesi scorsi - quando era in dolce attesa di Lorenzo - la stellina del "Jersey Shore" aveva infatti dichiarato: "Io e Jonni (LaValle ndr.) abbiamo stabilito una regola: se avremo i postumi di una sbornia o ci saremo fatti un paio di drink, non andremo vicino al bambino. Lo porteremo dalla nonna. Non vorremo per niente al mondo far cadere il bambino". Buona fortuna Lorenzo!