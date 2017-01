Miss Italia, le regine ieri e oggi

10:36 - Il viso acqua e sapone, il sorriso spontaneo, lo sguardo smarrito. Erano gli Anni Ottanta, Novanta e Duemila, e dieci ragazze poi diventate famose conquistavano l'ambita fascia di Miss Italia. Da Roberta Capua a Martina Colombari passando per Cristina Chiabotto, abbiamo imparato ad apprezzarle in tv, al cinema e sulle passerelle. Ma ecco le prime foto da regine, quando avevano appena vinto il concorso di bellezza.

Il 10 settembre scopriremo chi è la nuova Miss Italia, intanto ecco una carrellata delle bellezze che dopo aver conquistato il titolo ce l'hanno fatta. Era il 1982 e una timidissima Federica Moro saliva sul podio. L'anno dopo già recitava al fianco di Adriano Celentano in "Segni particolari: bellissimo". Da allora la sua carriera non si è mai fermata. Nel 1986 una giovanissima Roberta Capua sbaragliava le concorrenti ma non sapeva ancora che sarebbe diventata una delle presentatrici tv più apprezzate.



Il 1987 è invece l'anno di Michela Rocco di Torrepadula, figlia del Principe Giulio, dal 2002 è sposata con il giornalista Enrico Mentana con il quale ha 2 figli, e dal 2012 conduce con lo chef Gianfranco Vissani il programma tv "Ti ci porto io". Quattro anni dopo ad imporsi è la bionda con gli occhi da cerbiatta Martina Colombari. Dopo la love story con Alberto Tomba (adesso è felicemente sposata con Billy Costacurta) fsi è fatta conoscere prima come modella e poi come attrice, diventando una delle protagoniste indiscusse del cinema e della tv. Nel 1993, invece, è la volta di Arianna David, che dopo un lungo periodo di silenzio è tornata recentemente alla ribalta dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi in cui ha sfoggiato un nuovo e prosperosissimo décolleté.



La bellissima Anna Valle stravince nel 1995 e poi riusce a diventare una delle star più gettonate delle fiction. Denny Mendez, invece, nel 1996 è la prima ragazza di colore a conquistare la fascia tricolore. Nel 2002 a trionfare è Eleonora Pedron, che dopo l'esperienza come "meteorina" al Tg4 di Emilio Fede si fidanza con il campione di motociclismo Max Biaggi, con il quale ha due figli. L'anno dopo viene eletta Francesca Chillemi, che riceve la corona da Claudia Cardinale e le porta fortuna perché da allora, per la mora siciliana, si spalancano le porte del cinema. Dulcis in fundo, nel 2004, la spunta Cristina Chiabotto, apprezzata conduttrice tv, e fidanzatissima (dal 2005) con l'attore Fabio Fulco. Miss Italia prima, la tv e il cinema dopo, gli amori vip in mezzo. Come in una favola.