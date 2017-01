"Csi Miami", al via l'ultima stagione

foto Ufficio stampa Correlati "CSI: Miami" chiude i battenti

Al via stasera su Italia 1, in prima serata, la decima stagione di "Csi Miami". Si tratta dell'ultima edizione del famoso criminal-drama, che chiude i battenti dopo ben 10 anni. Nella nuova stagione il team coordinato da Horatio Caine (David Caruso) dovrà fare luce su misteriosi omicidi, raccogliendo prove e affidandosi a strumenti scientifici all'avanguardia, oltre a farsi guidare - come di consueto - anche da un pizzico di intuito.

Si tratta dell'ultima stagione per "Csi Miami", il fortunato format che ha dato vita, nel corso degli anni, a diversi spin-off. La CBS ha infatti deciso di sospendere la serie dopo ben 10 anni, per puntare su nuovi progetti. Nei nuovi episodi, in onda su Italia 1 a partire dal 4 settembre, Horatio Caine (David Caruso) e il suo team dovranno fare i conti con nuovi, pericolosi, killer.



Nel primo episodio, dal titolo "Contromisure", Horatio e Natalia sono in gara contro il tempo per ritrovare un killer che è riuscito a sfuggire. In "Cadavere", invece, la squadra indaga sulla morte di un'insegnante, che aveva un appuntamento con un gigolo e che è stata uccisa con una strana arma.