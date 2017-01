Vanessa Freitasm reginetta mora di "Veline"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:19 - E' Vanessa Freitas, modella di 24 anni, nata a Colorado Do Oeste (Brasile) la reginetta mora di "Veline". Ha infatti vinto la puntata del 3 settembre, andata in onda da Riva del Garda, accedendo così alla fase finale del programma. Vanessa si è laureata in Sociologia in Brasile e sul palco si è esibita in un ballo tribale africano. - E', modella di 24 anni, nata a Colorado Do Oeste (Brasile) la reginetta mora di "Veline". Ha infatti vinto, andata in onda da Riva del Garda, accedendo così. Vanessa si è laureata in Sociologia in Brasile e sul palco si è esibita in un ballo tribale africano.

Il casting itinerante di "Veline" - ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio - entra nel vivo con le semifinali, in onda da Riva del Garda, in Trentino Alto Adige.



Le concorrenti sul palco sono libere di scegliere il proprio look e il genere di esibizione in cui cimentarsi. A decretare le vincitrici, come di consueto, una giuria composta da cinque giornalisti delle principali testate, che valuteranno le performance artistiche delle ragazze in gara.



Ottimo debutto per le semifinali della quarta edizione di "Veline" che è risultato programma più visto dell’access prime time il 3 settembre sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, con il 18.31% di share (4.163.000 spettatori totali). La puntata ha raggiunto picchi di oltre 5 milioni di telespettatori (5.235.037 spettatori).