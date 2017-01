Miss Italia, 101 aspiranti reginette emozionate

09:19

- Miss Italia entra nel vivo con l'ultima settimana delle Finali che si concluderà lunedì prossimo con l'assegnazione del titolo 2012. Le 101 miss in gara sono impegnate quotidianamente nelle prove all'interno dello studio televisivo del Palaspecchiasol di Montecatini Terme, da dove domenica andrà in onda la prima diretta. Non mancano però attimi di svago per le ragazze, spesso coinvolte in eventi sul territorio e lasciate ai loro momenti liberi.