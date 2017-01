Bonolis: "Avanti un altro! è anche varietà"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TRA GAME SHOW E VARIETA' 10:56 - Paolo Bonolis è impegnatissimo con le prove del preserale "Avanti un altro!" che torna su Canale 5 dal 10 settembre fino a gennaio 2013 ma con qualche novità. "Quest'anno però partiamo con le idee chiare - spiega l'autore e conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni -. Abbiamo rifinito solo qualche dettaglio nel regolamento. Il gioco finale, per esempio, avrà un elemento di suspense in più". è impegnatissimo con le prove del preserale" che torna su Canale 5 dal 10 settembre fino a gennaio 2013 ma con qualche novità. "Quest'anno però partiamo con le idee chiare - spiega l'autore e conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni -. Abbiamo rifinito solo qualche dettaglio nel regolamento. Il gioco finale, per esempio, avrà un elemento di suspense in più".

"Non volevo fare il classico gioco preserale. - continua - Sono per il meticciato televisivo, per il rimescolamento dei generi. 'Avanti un altro!' è un game show ma anche un varietà. Credo che i giochi televisi debbano prima di tutto far divertire".



Insomma le sfide non spaventano Bonolis anzi, lo galvanizzano: "Sono un salmone che risale la corrente. Mi piace lavorare su cose che non sono mai state fatte prima".



Un piccolo bilancio dopo trent'anni di carriera: "Ho il privilegio di non dover fare a tutti i costi questo mestiere. A 20 anni fui preso per caso, la tv non era tra i miei obiettivi. Se la faccio, però, voglio farla come dico io. Devo essere il con il mio gruppo di lavoro a costruire il programma".



Infine uno sguardo sul futuro. "Ciao Darwin" dovrebbe tornare in prima serata anche nel 2013: "Sarà davvero l'ultima stagione, se davvero la si farà: è uno show costoso".