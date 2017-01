Canale 5 ricorda il Generale dalla Chiesa

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:58 - In occasione del 30esimo anniversario della morte del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Canale 5 ripropone il 3 settembre, in prima serata, "Il Generale dalla Chiesa". La miniserie è liberamente ispirata alla vita di dalla Chiesa, interpretata da Giancarlo Giannini. Al centro la lotta contro i nemici invisibili del terrorismo e della mafia, il suo profondo senso dello Stato, l’estrema dedizione all'Arma e il suo amore per la famiglia. - In occasione del 30esimo anniversario della morte del, Canale 5 ripropone il 3 settembre, in prima serata,". La miniserie è liberamente ispirata alla vita di dalla Chiesa, interpretata da. Al centro la lotta contro i nemici invisibili del terrorismo e della mafia, il suo profondo senso dello Stato, l’estrema dedizione all'Arma e il suo amore per la famiglia.

Al centro della fiction, scritta da Fabrizio Bettelli ed Elia Contini con la collaborazione preziosa dei figli del generale, c’è la figura di Carlo Alberto dalla Chiesa, colto nel momento culminante della sua carriera: gli anni della lotta al terrorismo e la sfortunata quanto breve esperienza di prefetto a Palermo, che gli costò la vita. Una storia unica eppure esemplare, imperniata su una figura forte dell’immaginario collettivo italiano: un uomo potente, un alto ufficiale dei carabinieri dalle straordinarie qualità, capace di investigare sulla mafia come sul terrorismo con tecniche fino ad allora sconosciute alle forze dell’ordine italiane.



La fiction, che nel 2007 ha avuto un grande successo, racconta anche l’altra faccia del Generale, quella privata. Quella del suo rapporto con la moglie Dora (interpretata da Stefania Sandrelli), amatissima, che morirà nel pieno della battaglia contro il terrorismo; quella del legame fortissimo con i figli Rita, Nando e Simona (interpretati rispettivamente da Milena Mancini, Marco Vivio e Chiara Mastalli); e quella, infine, della relazione e del breve matrimonio con la giovane Emanuela Setti Carraro (interpretata da Francesca Cavallin), che morirà con lui - e un agente di scorta - a Palermo la tragica sera del 3 settembre di 30 anni fa.



Il Generale dalla Chiesa non è solo il ritratto di un uomo, ma anche un omaggio a tutti coloro che, come lui, ressero l’urto di anni assai difficili tenendo fermi i valori di legalità e democrazia. Una storia del nostro passato, capace di parlare al presente.