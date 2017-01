I Backstreet Boys di nuovo insieme sul palco

foto Da video Correlati REUNION A NEW YORK

BOY-BAND DI SUCCESSO 11:06 - Buone notizie per i fan dei Backstreet Boys, la celebre boy-band degli anni '90. Il gruppo al completo – Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson e A.J. McLean – ha infatti partecipato all'evento organizzato dal programma tv "Good Morning America", nella splendida cornice di Central Park, a New York. Lo show è la prima apparizione pubblica della formazione originale, dopo il ritorno di Kevin, avvenuto lo scorso anno. - Buone notizie per i fan dei, la celebre boy-band degli anni '90.– Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson e A.J. McLean – ha infatti partecipato all'evento organizzato dal, nella splendida cornice di Central Park, a. Lo show èdella formazione originale, dopo il ritorno di Kevin, avvenuto lo scorso anno.

I "Backstreet Boys" hanno portato sul palco di "Party in the Park" - l'evento estivo organizzato dallo show tv "Good Morning America" - un trio delle loro hit più famose: "I Want It That Way", "Larger Than Life" e "Everybody (Backstreet's Back)". Ad accoglierli centinaia di fan entusiasti, che hanno cantato insieme alla band i brani.



"Ho sempre seguito il mio cuore e l'emozione che provo di pancia - aveva dichiartao Kevin, quando si è riunito al gruppo lo scorso anno - E il mio cuore mi ha detto 'Ora è il momento'. C'è la giusta atmosfera, mi sento ispirato a fare di nuovo musica con questi ragazzi".