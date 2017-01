"Veline" verso la fase finale

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati BELLEZZE MORE E BIONDE 10:24 - "Veline", il programma firmato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio, entra nel vivo con la fase delle semifinali. A sfidarsi per il titolo 84 ragazze provenienti da tutta Italia, ma anche da varie parti del mondo. Le vincitrici sostituiranno le veterane Federica Nargi e Costanza Caracciolo sul bancone di "Striscia", diventando le prossime protagoniste femminili del tg satirico, giunto quest'anno alla sua 25esima edizione. , il programma firmato da Antonio Ricci e condotto da, entra nel vivo con. A sfidarsi per il titolo, ma anche da varie parti del mondo. Le vincitrici sostituiranno le veterane Federica Nargi e Costanza Caracciolo sul bancone di "Striscia", diventando le prossime protagoniste femminili del tg satirico, giunto quest'anno alla sua

Le concorrenti sul palco sono libere di scegliere il proprio look e il genere di esibizione in cui cimentarsi. A decretare le vincitrici, come di consueto, una giuria composta da cinque giornalisti delle principali testate, che valuteranno le performance artistiche delle ragazze in gara.



L'appuntamento con le semifinali porterà la carovana di "Veline" a invadere le strade e i luoghi storici di Riva del Garda, in Trentino Alto Adige.



Dopo la lunga tournee estiva, le finali si disputeranno come di consueto a Milano e andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 settembre. Le vincitrici il 24 settembre sostituiranno così le "Veline" uscenti, Federica Nargi e Costanza Caracciolo, ed esordiranno così sul bancone di "Striscia".



La prossima sarà un'edizione particolarmente significativa: il tg satirico compie infatti 25 anni e festeggia le sue nozze d'argento insieme al pubblico.