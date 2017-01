Vasco Rossi: "Il mio show tv a fine marzo"

foto Ufficio stampa Correlati RELAX IN PUGLIA 15:09 - E' un anno ricco di impegni e sorprese per Vasco Rossi. Prima il matrimonio e ora uno show a Castellaneta in Puglia. Poi a fine marzo il rocker inaugura un vero "programma" televisivo. Ancora non si sa quale Rete trasmetterà l'evento, il produttore Bibi Ballandi sta trattando, di certo ci sarà molta musica e una inedita intervista ad Adriano Celentano. Nulla di certo sulla presenza del Molleggiato ma Vasco lo vuole assolutamente come ospite. - E' un anno ricco di impegni e sorprese per. Prima il matrimonio e ora uno show a Castellaneta in Puglia. Poi a fine marzo il rocker inaugura un vero "programma" televisivo. Ancora non si sa quale Rete trasmetterà l'evento, il produttoresta trattando, di certo ci sarà molta musica e una inedita intervista ad. Nulla di certo sulla presenza del Molleggiato ma Vasco lo vuole assolutamente come ospite.

"Celentano, intervistato da Vasco anche provocatoriamente, verrebbe certamente sempre fuori vincente e simpatico. Sarebbe un bel confronto - scrive il cantautore su Facebook -. Il mio concerto, prevalentemente acustico, sarà il mio nuovo inizio. Dopo aver passato un anno dentro una stanza senza cielo", annuncia. E poi la nuova missione: "Aiutare i giovani: questo sarà un buon motivo per ritornare a fare concerti". Così, il Blasco spiega il progetto: portare le giovani rock band in televisione.



"Ci vedremo comunque a fine marzo attraverso il tubo catodico. Ormai mancavo solo io a fare un programma in tivvù! - annuncia - Dopo Celentano, dopo Renato Zero e Barbara D'Urso, dopo Morandi, Albano e Pupo... Non sono molto preoccupato. Ce la dovrei fare anch'io. E comunque vada sarà un successo".



I contatti sono con il produttore Bibi Ballandi: "La cosa non è ancora sicura al cento per cento. Bibi Ballandi non ha ancora trovato cammello e non ha sciolto le riserve. Mi deve rispondere in settimana". Ma "ormai io sono lanciato... e chi mi ferma più! Ho già scritto più o meno la sceneggiatura definitiva con gli autori, il presentatore, il comico e il regista". In ogni caso "con o senza Bibi, io voglio fare questa nuova esperienza e voglio farla diventare l'evento televisivo più importante dell'anno... Voglio vedere chi non lo guardera' almeno per curiosità! E che cosa succederà durante il programma? Vasco parlerà? Canterà? certamente ma non farà duetti. E gli ospiti chi saranno? Cosa diranno, cosa faranno...? Saranno intervistati da Vasco?".



Sarà di certo "un nuovo 'format' in contrapposizione e non in concorrenza con quelli gia' esistenti. In controtendenza, molto più spietato e duro, per niente dominato dalla presenza dei giurati che infatti non appariranno mai. Solo alla fine, per consegnare il premio. Le scelte e le decisioni verranno prese in segreto, in modo assolutamente inopinabile e indiscutibile".