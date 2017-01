Alessandra e Emma regine dell'Arena di Verona

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati AMICHE PER LA PELLE 14:01 - E' quasi tutto pronto per "Il Concerto del Vincitore -Tezenis live" che vedrà protagoniste sul palco dell'Arena di Verona Alessandra Amoroso (vincitrice della categoria Big di "Amici") e Emma Marrone che è stata coinvolta dall'amica e collega. Ma le due cantanti non saranno da sole. Infatti ospiti speciali saranno Fiorella Mannoia, Pino Daniele, Marco Carta e Annalisa Scarrone. Appuntamento su Canale 5 il 6 settembre alle 21.10. - E' quasi tutto pronto per "" che vedrà protagoniste sul palco dell'Arena di Verona(vincitrice della categoria Big di "Amici") eche è stata coinvolta dall'amica e collega. Ma le due cantanti non saranno da sole. Infatti ospiti speciali saranno. Appuntamento su Canale 5 il 6 settembre alle 21.10.

Sono loro, Ale & Emma, le protagoniste del Concerto/Evento di Canale 5. L’appuntamento è con la musica e il talento. Un talento scoperto da Maria De Filippi che le ha avute allieve e vincitrici nella categoria Canto nell’ottava e nona edizione del Talent Show “Amici”.



Lo "Speciale Ale & Emma" si racconta in musica parole e immagini attraverso la storia delle due salentine che rivivono le tappe più importanti della loro carriera artistica. Un sogno cominciato solo qualche anno fa e la voglia di farlo durare ancora per molto con impegno, duro lavoro e passione.



Dalla stazione di Lecce agli studi Tv di "Amici", dal provino alla vittoria. Le emozioni, le paure, i traguardi e gli incontri importanti. Alessandra e Gianni Morandi, un incontro magico; Emma e Gianna Nannini, e’ subito feeling; Alessandra e il record di permanenza in classifica e di vendita, Emma e il trionfo a Sanremo.



DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA BIGLIETTI CONCERTO

Martedì 4 settembre dalle ore 14.30 presso lo Sportello Polifunzionale Adigetto (via Adigetto a Verona - entrata lungo le mura dell’Arena) saranno distribuiti i biglietti per il Concerto Tezenis Live destinati esclusivamente ai residenti nel Comune e nella Provincia di Verona, nel massimo di 2 biglietti a persona, ai soli maggiori di anni 14, fino ad esaurimento. Per ritirare i biglietti è necessario presentarsi muniti di documento di identità attestante la residenza. Si ricorda che i minori di anni 15 possono accedere all’Arena solo se accompagnati da almeno un genitore.