La Russia contro i Simpson: "Troppo violenti"

11:28 - I Simpson finiscono nei guai in Russia per colpa del 'sub-cartone animato' che spesso viene trasmesso nelle loro puntate. Si tratta di "Grattachecca e Fighetto", un condensato di violenza così estrema e gratuita da annullarsi in una risata. L'hanno invece presa sul serio i responsabili della rete russa per bambini "2x2" che hanno così censurato la serie animata più longeva della storia della tv, giunta quest'anno alla 23esima stagione.

Il canale russo per bambini "2x2" ha deciso di sospendere i "Simpson" nella fascia orari per bambini, dopo l'entrata in vigore di una legge che vieta la rappresentazioni della violenza in tv.



Al centro dello scandalo "Grattachecca e Fighetto", il cartone animato violento e paradossale, amato da Bart e Lisa. Le avventure della famiglia gialla sono state quindi spostate dopo le 23, quando non ci dovrebbero essere bambini davanti alla tv.



Ma la censura si abbatterà anche sull'altro successo storico dell' animazione scorretta Usa: il più demenziale "South Park". Qui il problema è che uno dei quattro bambini protagonisti, Kenny, in ogni puntata finisce ucciso, salvo poi riapparire la puntata successiva come se nulla fosse.