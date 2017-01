Floriana: "Maria, sono io la tronista perfetta"

foto Ufficio stampa Correlati SEXY E SPREGIUDICATA 09:49 - Nella Casa del Grande Fratello 12 ha fatto impazzire gli uomini a suon di citazioni colte e movenze da gatta. Ora che, dopo molti flirt, è di nuovo single Floriana Messina vuole farsi corteggiare in tv, nel salotto dell'amore di "Uomini e Donne". E dalle pagine di "Visto" lancia un appello: "Maria perchè non mi hai chiamata? Voglio innamorarmi e perdere la testa. Sono la tronista perfetta, non una gallina strapazzata". - Nella Casa delha fatto impazzire gli uomini a suon di citazioni colte e movenze da gatta. Ora che, dopo molti flirt, è di nuovo singlevuole farsi, nel salotto dell'amore di "". E dalle pagine di "" lancia un appello: "Maria perchè non mi hai chiamata? Voglio innamorarmi e perdere la testa.".

"Saprei come tenere sulla corda i corteggiatori, ci sono abituata - ammette l'ex gieffina - Mi divertirei e farei divertire il pubblico. So di essere la tronista perfetta sono una vera femmina, non una gallina strapazzata".



E riguardo alle caratteristiche che dovrebbe avere il suo corteggiatore ideale, Floriana ha le idee chiare: "Sono molto esigente. Mi piace vivere storie che sembrano film: belle, intense, insolite. L'atmosfera del programma sembra perfetta, tra un'esterna e l'altra potrei vivere una favola".



Ma sulla possibilità di partecipare alla trasmissione come corteggiatrice non transige: "Sarebbe contro la mia indole. Nella vita sono una preda, non ho mai cacciato. O il trono o niente".