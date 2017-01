Miss Italia, ecco i titoli nazionali

foto LaPresse Correlati TUTTE LE FINALISTE REGIONE PER REGIONE

IN CERCA DI UN SOGNO 13:48 - E' cominciato il countdown per l'elezione di Miss Italia che si terrà a Montecatini Terme il 9 e 10 settembre. Sono stati infatti assegnati i titoli nazionali del concorso da parte della giuria tecnica composta dai rappresentanti delle aziende sponsor e da due giurati d'eccezione: Gelindo Bordin e Elisa D'Ospina. L'edizione del 2012 sarà all'insegna della sobrietà: - E' cominciato il countdown per l'elezione diche si terrà ail 9 e 10 settembre. Sono stati infatti assegnati idel concorso da parte della giuria tecnica composta dai rappresentanti delle aziende sponsor e da due giurati d'eccezione:. L'edizione del 2012 sarà all'insegna della sobrietà: niente più bikini per le ragazze

"Anche noi, come tutti, per la crisi ci siamo rimboccati le maniche - dice Patrizia Mirigliani, organizzatrice dell'evento - l'edizione del 2012 sarà certamente ricordata per le difficoltà che sta vivendo il Paese in tutti i settori, ma anche per lo spettacolo che il Concorso, nonostante tutto, ha saputo offrire".



Non manca nella Mirigliani la commozione perché questo è il primo anno che Miss Italia si presenta senza il suo creatore, Enzo Mirigliani: "Il suo ricordo accresce le mie personali responsabilità. Chissà che cosa direbbe dei cambiamenti che in poco tempo sono avvenuti nella nostra società e, di conseguenza a Miss Italia".



Fa scalpore l'abbandono del bikini, "ma la sua sostituzione con il 'costume della bellezza' fa parte dei corsi e ricorsi della nostra storia. Dati i tempi che stiamo attraversando, una tale decisione non dovrebbe nemmeno sorprendere. Siamo fedeli invece a tenere aperte le porte a chi indossa la taglia 44, alle miss sportive e alle ragazze che fanno del Fair Play un loro vanto".



Intanto fioccano indiscrezioni per la prima serata del 9 settembre. L'ospite musicale sarà Cesare Cremonini che per la prima volta eseguirà “Il Comico (Sai che risate)”, primo singolo estratto del nuovo album “La teoria dei colori”, e brano più trasmesso dalle radio italiane degli ultimi quattro mesi. Poi anteprima del nuovo singolo “Una come te” in rotazione radiofonica da venerdì 14 settembre. Dopo la partecipazione come ospite a Miss Italia, Cesare si dedicherà alle prove del tour che partirà il 26 ottobre dal Palaolimpico di Torino



