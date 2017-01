Crippa: "Non chiudo le porte a Minzolini"

foto Olycom Correlati IL TG4 SI RINNOVA 16:58 - "Se Minzolini mi raggiungesse per parlarmi di un progetto non gli chiuderei certo la porta". A dirlo è Mauro Crippa, direttore generale Informazione Mediaset, rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni che circolano da alcune settimane su un eventuale passaggio dell'ex direttore del Tg1, a Mediaset. Crippa ha anche annunciato per Retequattro un nuovo programma di informazione con Tony Capuozzo. - "Semi raggiungesse per parlarmi di un progetto non gli chiuderei certo la porta". A dirlo è, direttore generale Informazione Mediaset, rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni che circolano da alcune settimane su un eventuale passaggio dell'ex direttore del, a. Crippa ha anche annunciato per Retequattro un nuovo programma di informazione con

"E' un programma che Capuozzo sta preparando in gran segreto", ha aggiunto. "L'informazione resta uno dei punti centrali nella nostra programmazione - ha aggiunto - ma penso non sia più il momento di cronaca rosa, gossip e pettegolezzi, la gente vuole che si parli dei suoi problemi, considerando anche il momento che stiamo vivendo". "L'unico mandato che abbiamo avuto da Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi - ha detto ancora - è quello di fare una tv più seria, abbandonando tante derive ultrapop e leggere".



Proprio questa nuova linea editoriale sta portando ad una serie di cambiamenti anche nei contenitori di informazione e intrattenimento, come quello della domenica pomeriggio, che sarà affidato ad Alessio Vinci, o nei programmi della mattina e del pomeriggio di Canale 5. Proprio dopo l'annuncio che l'ex conduttore di "Matrix" si sarebbe occupato della domenica pomeriggio, nelle scorse settimane si erano fatte insistenti le voci di un arrivo a Mediaset di Minzolini. "Se mi raggiungesse per parlarmi di un progetto non gli chiuderei certo la porta" ha spiegato Crippa che ha però confermato che "Matrix", il programma di informazione di seconda serata, per quest'anno non sarà in palinsesto.



Si è parlato anche del futuro di Emilio Fede. Rispondendo a una domanda su un possibile ritorno in video dell'ex direttore del Tg4, Crippa ha risposto che "Fede ha ancora un rapporto di collaborazione con Mediaset quindi se si presenta con un progetto che ci interessa e ci sono i soldi per realizzarlo vedremo. Fede ha un suo ufficio a Cologno Monzese - ha aggiunto - e nessuno lo ha mai messo alla porta".