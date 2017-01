Jessica Lange: suora sadica e perversa

foto Entertainment Weekly Correlati SERIE TV DA BRIVIDO 12:30 - Cambio di look per Jessica Lange che - dopo aver vestito i panni dell'arrogante Constance in "American Horror Story" - ora sarà protagonista anche della seconda stagione con un personaggio inedito. Interpreterà infatti la perfida Suor Jude, la direttrice di un istituto di igiene mentale per bambini. A fianco a lei alcuni attori della prima stagione, ma anche volti nuovi come Adam Levine, Joseph Fiennes e Chloë Sevigny. - Cambio di look perche - dopo aver vestito i panni dell'arrogante Constance in "" - ora sarà protagonista anche della seconda stagione con. Interpreterà infatti la perfida, la direttrice di un istituto di igiene mentale per bambini. A fianco a lei alcuni attori della prima stagione, ma anche volti nuovi come Adam Levine, Joseph Fiennes e Chloë Sevigny.

In "American Horror Story: Asylum", in onda negli Stati Uniti dal 17 ottobre, Jessica Lange torna a spaventare il pubblico con un personaggio tutto nuovo. Sarà infatti catapultata nel cuore degli anni '60 (un parte delle vicende si svolgono nel passato) per vestire i panni di Suor Jude, la cattivissima direttrice di un istituto psichiatrico infantile.



Nella prima stagione l'avevamo vista nei panni di Constance Langdon, l'eccentrica e misteriosa vicina degli Harmon. Un ruolo che le è valso anche un Golden Globe nella categoria "miglior attrice non protagonista".



Nella seconda stagione di "American History" ritroveremo alcuni attori dello scorso anno, ma in ruoli diversi. Tra questi anche Zachary Quinto (era Chad, l'ex proprietario della villa fantasma) che si trasforma nel Dr. Thredson, uno psichiatra che tenta di portare avanti metodi innovativi.



Ma il cast si arricchisce anche con tanti volti nuovi. Come Adam Levine (al suo debutto come attore) che - nelle parte ambientata ai giorni nostri- interpreta Leo, un novello sposo in visita all'istituto. Al suo fianco anche Joseph Fiennes, nei panni del Monsignor Timothy OHara, e Chloë Sevigny, nel ruolo di una paziente ninfomane.