Margherita-Andrea, un anno d'amore

foto Olycom Correlati FELICI NELLA CASA 09:40 - Alla faccia delle malelingue, la storia tra Margherita Zanatta e Andrea Cocco è più che solida che mai. La Casa del Grande Fratello 11 è stato il loro nido d'amore e da più di un anno vivono sotto lo stesso tetto. L'ex gieffina racconta a "Visto" il primo anniversario: "Mi ha regalato un anello con inciso 'ti amo' in giapponese, siamo felici, sogniamo una famiglia e tanti figli". - Alla faccia delle malelingue, la storia traè più che solida che mai. La Casa delè stato il loro nido d'amore e da più di un anno vivono sotto lo stesso tetto. L'ex gieffina racconta a "" il primo anniversario: "Mi ha regalato un anello con inciso 'ti amo' in giapponese, siamo felici, sogniamo una famiglia e tanti figli".

"Quando mi sono fidanzata con Andrea - racconta Margherita - tanti mi hanno massacrata perché secondo loro un bellone così avrebbe meritato di meglio". Tra i due c'è un patto non detto: non ostacolare la carriera di entrambi. Così mentre Margherita è lanciatissima come conduttrice tv, Andrea è volato a New York per un corso di recitazione.



"Siamo stati lontano per un mese ed è stato tremendo - continua la Zanatta - ma quando è tornato sono andata a prenderlo con un abitino sexy e ci siamo barricati in casa per tutto il giorno. Certo, la crisi, all'inizio, c'è stata: "Ci ha insegnato a non parlare tropo in pubblico della nostra storia".