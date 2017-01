Sofia Vergara: "Che brutto essere incinta!"

foto Ap/Lapresse Correlati TRASPARENZE HOT

Le prove da neo-mamma sul set non hanno fatto nascere l'istinto materno in Sofia Vergara. L'attrice colombiana, ospite dello show "Good Afternoon America", ha infatti confessato di non aver gradito la dolce attesa di Gloria, il personaggio che interpreta nella serie tv "Modern Family". "Il pancione di scena è orribile - ha dichirato la Vergara - E' una cosa di plastica appiccicaticcia. Per niente sexy".

Sofia Vergara si è calata nei panni di neo-mamma sul set di "Modern Family", ma il pancione non fa proprio per lei. Nella quarta stagione della serie, infatti, il suo personaggio - la scoppiettante Gloria - è in attesa del secondo figlio.



"Ho dovuto provare diverse taglie di pancione: quella per i cinque mesi, per i sette e per i nove - ha raccontato l'attrice a "Good Afternoon America" - Ed è stato orribile tutte e tre le volte. E' una specie di plastica appiccicosa, per niente sexy".



Non si può dire che la Vergara sia una fan dei bambini, in special modo per quanto riguarda la loro presenza sul set. "E' tutto molto più facile quando non ci sono bambini piccoli sul set - ha ammesso ad Hollywood Reporter - Rico (Rodriguez), Ed (O'Neill) e io lavoriamo più veloce. L'arrivo di un bebè cambierà tutto".



Esattamente come in tutte le famiglie, anche nella "Modern Family" di Sofia Vergara si dovranno fare dei cambiamenti, per accogliere al meglio il nuovo arrivato.