Barbareschi prende a calci "Le Iene"

foto Da video Correlati CHE BOTTE DA ORBI! 12:40 - Ancora uno scontro tra il parlamentare e attore Luca Barbareschi e gli inviati de "Le Iene". A fare da "ring" per il nuovo incontro è stato il porto di Filicudi, in Sicilia. Nel video si vede Barbareschi prendere a schiaffi e calci l'inviato Filippo Roma. Il giornalista voleva chiedere a Barbareschi come mai ha collezionato oltre il 90% delle assenze alla Camera. Ma la risposta è stata manesca. - Ancora unotra il parlamentare e attoree gli inviati de "". A fare da "ring" per il nuovo incontro è stato il porto di Filicudi, in Sicilia. Nel video si vede Barbareschi. Il giornalista voleva chiedere a Barbareschi come mai ha collezionato oltre il. Ma la risposta è stata manesca.

La troupe delle Iene aveva raggiunto Barbareschi a Filicudi, nelle Isole Eolie, per chiedere delucidazione sulle numerose assenze in Parlamento (una media di circa il 90%). L'Onorevole ha prima minacciato e inseguito l'inviato Filippo Roma, per poi prenderlo a calci e pugni, rompendogli il naso.



Barbareschi non è nuovo alle "scazzottate" con le Iene. Già lo scorso giugno, infatti, il parlamentare e attore aveva aggredito lo stesso inviato sul set del serial tv "Mi fido di te", di cui è produttore. In quell'occasione Barbareschi aveva distrutto una telecamera e sottratto il cellulare di un operatore delle Iene, costringendo la troupe a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.