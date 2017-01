Simona Cavallari: "Ho pensato di farla finita"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA QUARTA STAGIONE 09:59 - Ha 41 anni, madre di tre bambini ed è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Simona Cavallari torna dal 10 settembre in prima serata su Canale 5 con "Squadra antimafia - Palermo oggi". A Diva e Donna racconta della separazione da Daniele Silvestri: "Come capita spesso a chi si sente perduto, ho pensato anche di farla finita" ma poi i figli e il nuovo amore l'hanno salvata. - Ha 41 anni, madre di tre bambini ed è uno dei volti più amati del piccolo schermo.torna dal 10 settembre in prima serata su Canale 5 con "". A Diva e Donna racconta della separazione da: "Come capita spesso a chi si sente perduto, ho pensato anche di farla finita" ma poi i figli e il nuovo amore l'hanno salvata.

Simona fa un passo indietro e ricorda il periodo post partum con due bambini avuti a pochi mesi dall'altro: "Non lavoravo, poi sono venuti i problemi con Daniele. E' stato un periodo difficile. Era un oscuro senso di colpa. Avevo tutto ma non stavo bene, mi sono ritrovata da sola, anche Daniele non riusciva a capirmi".



Poi i due si allontanano: "Siamo stati malissimo io e Daniele, anche se fu lui a decidere la separazione. Adesso, dopo tanti anni, mi ha chiesto scusa. Di non aver capito i miei problemi di allora dopo i due parti, lo scombussolamento della gravidanza, l'allattamento".



I momenti difficili ci sono stati: "Ci ho messo tanto a riprendermi. E' successo quattro estati fa. Non ci separa solo dal proprio uomo ma da tutto, le amicizie comuni, i familiari. Mi sembra di raccontare un'altra persona... Un'estranea. Come capita spesso a chi si sente perduto e non trova appigli, quella persona ha pensato anche di farla finita".



Poi la rinascita: "Mi sono aggrappata alla bellezza dei miei figli, ai loro sorrisi, al posto in cui vivo. Mi ha dato pace la meditazione buddista. E poi lo psicologo, il tempo che passava, il nuovo compagno Roberto, un maestro d'armi che sul set mi ha insegnato a sparare e guidare la moto".