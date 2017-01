Elena Sofia Ricci: "Un grande dolore sul set"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE NUOVE AVVENTURE 09:09 - Elena Sofia Ricci torna sul set de "I Cesaroni" ormai giunto alla quinta serie e in onda in prima serata su Canale 5 dal 14 settembre. "Sarà una vera bomba!", promette l'attrice in una intervista ad "A" in cui confessa anche che le è morto il padre durante la lavorazione ("avevo un grande dolore dentro"). Elena è una donna libera: "Mai frequentato salotti e l'ho pagata". torna sul set de "" ormai giunto alla quinta serie e in onda in prima serata su Canale 5 dal 14 settembre. "Sarà una vera bomba!", promette l'attrice in una intervista ad "A" in cui confessa anche che le è morto il padre durante la lavorazione ("avevo un grande dolore dentro"). Elena è una donna libera: "Mai frequentato salotti e l'ho pagata".

"Riproponiamo lo stile allegro e un po' scorretto che ha distinto le prime due serie. - racconta l'attrice - Gli adulti tireranno fuori il peggio. Come in un libro a me caro, 'Signori bambini' di Pennac, i piccoli diventano grandi e il contrario. Sarà molto divertente".



Ma il periodo di lavorazione sul set è stato faticoso: "Per sei mesi ho seguito mio padre che si è ammalato, poi purtroppo se ne è andato. Stavo sul set con un grande dolore dentro, ma non ho pensato nemmeno per un attimo di lasciare. E' la mia vitra e se l'avessi fatto il mio babbo mi avrebbe preso a calci nel sedere. Papà è morto la notte tra Pasqua e Pasquetta. Non ho chiesto nemmeno un giorno i permesso per il funerale. E' la vita, l'ordine naturale delle cose".



Infine una considerazione sulla difficoltà a trovare un ruolo per il grande schermo: "Il cinema è un po' modaiolo. Devo ringraziare un regista trasgressivo e coraggioso come Ozpetek che mi ha riportato al grande schermo affidandomi il ruolo di zia Luciana in 'Mine vaganti', così come sono grata a Giovanni Veronesi e Ricky Tognazzi per avermi offerto ruoli così diversi tra loro (...) Ho lottato tutta la vita per essere una donna livera. Non frequento salotti e questi si paga. Io ho pagato".