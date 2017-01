Shannen Doherty: "Brenda mi ha fatto male"

foto Ap/Lapresse Correlati AMATA NEGLI ANNI 90

KELLY, DYLAN E BRANDON INSIEME 11:57 - Shannen Doherty ha interpretato Brenda Walsh, per lo storico telefilm "Beverly Hills 90210". Poi il licenziamento dal set con la fama di essere "capricciosa". "Ho mandato all'aria un sacco di opportunità straordinarie perché, in fondo, - dice a Vanity Fair - non sentivo di meritare il successo. Brenda è stata il colpo di fortuna della mia vita e, al tempo stesso, la fonte di tanta infelicità. Mi ha fatto diventare una persona autodistruttiva".

L'attrice fa un bilancio di come è stata la sua adolescenza sul set e status symbol di migliaia di ragazzi: "Cresci molto velocemente, sei circondata dai grandi e io ero coccolatissima. Però, sapere di essere così amata ti rende anche molto ingenua. Ma non mi considero una vittima. Ho fatto la mia parte. Solo che non mi rendevo conto che ogni mia intemperanza sul set, ogni mia parola veniva riportata ai tabloid. Più si sbatteva sui giornali la mia immagine di cattiva ragazza, più io lo diventavo davvero!".



Intemperanze anche nella vita privata con fidanzamenti e matrimoni: "Durante Beverly Hills 90210, con un tizio che conoscevo appena. La seconda, qualche anno dopo: un errore gigantesco. E poi è arrivato Kurt".