Mediaset sbarca al Festival di Venezia

Cresce l’impegno di Iris - la Rete tematica Mediaset con una programmazione interamente dedicata agli amanti del grande Cinema - per la Mostra del Cinema di Venezia.



La prima visione di “Somewhere” - diretto da Sofia Coppola e vincitore del Leone d’Oro nel 2010 - sarà la prestigiosa proposta di Iris per la prima serata di domenica 9 settembre, quale omaggio alla kermesse lagunare appena conclusa.



Allo sguardo di Tatti Sanguineti e alle esclusive di Anna Praderio, invece, saranno affidati gli appuntamenti quotidiani con il Lido: “Iris al Festival di Venezia” sarà in onda dal 29 agosto a sabato 8 settembre, tutti i giorni, in seconda serata.



Ogni puntata del programma aprirà con uno spazio dedicato al red carpet e ad una carrellata delle opere proposte durante la giornata festivaliera. Il critico Sanguineti avrà il compito di commentare le pellicole più interessanti del giorno e l’inviata del Tg5 proporrà interviste ai più importanti attori presenti alla Mostra. Le voci di altri protagonisti della Mostra saranno raccolte dalle inviate Marta Perego e Mila Cantarelli. Immagini dai più esclusivi party in Laguna, che documenteranno il lato fashion e glamour tipico di eventi di questo genere, chiuderanno la serata.



Iris, inoltre, offrirà dal 29 agosto all’8 settembre, ogni giorno in day time, una panoramica dei più importanti film selezionati nella 68° edizioni della Mostra del Cinema. La rassegna il PRIMO settembre rende omaggio al regista Leone d’Oro alla carriera Francesco Rosi. Tre i capolavori in palinsesto: “Dimenticare Palermo”, alle ore 9.30, “Uomini contro”, alle ore 15.00, e “Il momento della verità”, alle ore 00.30.



RED CARPET - SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA 2012

Premium Cinema, il canale del grande cinema di Mediaset Premium, dal 2009 è presente sui red carpet delle più importanti manifestazioni dedicate al cinema nazionale e internazionale. Il magazine a cura di Simona Ralli “Red Carpet”, giunto alla sua decima edizione, dopo aver seguito il Festival di Cannes, il Taormina Film Fest e il Festival Internazionale del Film di Roma, sarà per la quarta volta al Lido.



Da mercoledì 29 agosto a sabato 8 settembre, in concomitanza con la 69esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ogni sera, alle ore 20.55, Premium Cinema con “Red Carpet- Speciale Festival di Venezia”, proporrà interviste, news, curiosità e gossip del mondo del cinema e non presente al Lido.



Premium Cinema, inoltre, per il secondo anno assegnerà il premio “Premium Cinema Talent”. Nel 2011 il riconoscimento è stato destinato a Filippo Timi. Anche quest’anno ci sarà l’attesissimo Party Premium Cinema in onore del premio Kineo.