"The New Normal" censurato nello Utah

Dopo aver visto la puntata pilota, la KSL-TV (di proprietà della Chiesa mormone) ha giudicato la serie "inopportuna sotto molti punti di vista, soprattutto per la fascia oraria delle famiglie", eliminandola quindi dal proprio palinsesto.



Immediata la replica attraverso Twitter dell'attrice Ellen Barkin che, ironia della sorte, nelle sit-com veste proprio i panni di una nonna ultra conservatrice.



"Vergogna a voi della KSL per non voler programmare The New Normal - ha cinguettato la Barkin, da sempre in prima linea contro l'omofobia - Quindi gli stupri e bambini uccisi di L&O SVU vanno bene, mentre una coppia di gay innamorati che vogliono avere un bambino è inappropriato?". L'attrice ha poi invitato tutti i propri followers a scrivere direttamente alla KSL-TV, per via della loro "manifesta decisione omofobica di non trasmettere lo show".