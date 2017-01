Piroso: "Chiuso il mio rapporto con La7"

foto LaPresse 12:39 - "Dopo dieci anni si è chiuso il mio rapporto con La7". Antonello Piroso - a margine della manifestazione Vedrò a Trento - ha annunciato così il suo addio dalla televisione di proprietà della Telecom. In maniera polemica Piroso ha poi aggiunto: "Mi hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto...". Un addio nell'aria già da tempo, dopo che gli spazi del giornalista si erano via via ridotti all'interno del palinsesto. - "".a margine della manifestazione Vedrò a Trento - ha annunciato così il suo addio dalla televisione di proprietà della Telecom. In maniera polemica Piroso ha poi aggiunto: "Mi hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto...". Un addio nell'aria già da tempo, dopo cheall'interno del palinsesto.

Si tratta dell'ennesimo colpo di scena per La7, a lungo tenuta in piedi proprio da Piroso. Il giornalista 51enne è stato infatti per molti anni a capo della testata giornalistica, prima dell'arrivo di Enrico Mentana nel 2010.



Un addio sofferto, ma non del tutto improvviso. Gli spazi del giornalista si erano infatti ridotti sempre di più all'interno del palinsesto, fino ad arrivare alla rottura definitiva. Molte le voci che si rincorrono in queste ore sul futuro di Piroso, nonostante i palinsesti siano già chiusi.



Resta quindi l'amarezza per la fine di un rapporto lavorativo durato ben dieci anni, ma Piroso può consolarsi contando sull'apprezzamento e la stima di un telespettatore molto speciale. "Ho appreso che ai margini dell'incontro istituzionale con i vertici Rai Napolitano, parlando da telespettatore, ha espresso apprezzamento e stima per il mio lavoro a La7 - ha fatto sapere il giornalista - Un giudizio che non può che farmi piacere e per questo ringrazio il presidente Napolitano".