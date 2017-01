Celentano inizia le prove per il nuovo show

foto LaPresse Correlati IL RITORNO DI ADRIANO 15:19 - Adriano Celentano dopo le vacanze è tornato Gianni Morandi, si vocifera la presenza di Battiato mentre a Tgcom24 l'ufficio stampa di Jovanotti nega la partecipazione dell'artista. dopo le vacanze è tornato al lavoro per il suo nuovo show all'Arena di Verona l'8 e il 9 ottobre e in diretta su Canale 5. Sono iniziate al Teatro Millepini di Asiago (Vicenza) le prove. Il cantautore ha ispezionato la struttura, visionando punto per punto palcoscenico e scenografia Atteso, si vocifera la presenza di Battiato mentrel'ufficio stampa dinega la partecipazione dell'artista.

In entrambe le occasioni Celentano è arrivato al Millepini a bordo del suo Suv, direttamente dalla sua villa di Asiago, che si trova in contrada San Domenico, ad un paio di chilometri dal centro della cittadina.



Questa prima parte della settimana sarà utilizzata per le prove sonore, che saranno seguite direttamente da Celentano, anche se si prevede solo per qualche ora al giorno. Le prove dureranno complessivamente quattro settimane.