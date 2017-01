foto Ap/Lapresse

11:27

- La celebrità più pagata al mondo è la star televisiva Oprah Winfrey: anche se il suo network non sembra riscuotere il successo atteso, è in testa alla classifica di Forbes con 165 milioni di dollari. Al secondo posto il regista di "Transformer: Dark of the Moon", Michael Bay; subito dopo Steven Spielberg. Al quarto posto si trova poi Jerry Bruckheimer, con 115 milioni di dollari grazie agli show televisivi e ai film realizzati.