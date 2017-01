Carmen Electra travolge "90210"

Nella quinta stagione di "90210" Carmen Electra sarà una sensuale, che insegnerà ad Erin Silver (Jessica Stroup) come sedurre un uomo, a suon di lingerie di pizzo e paillettes. Ma le sorprese non sono finite qui per i fan di "90210". Oltre all'attrice, infatti, altri nomi di spicco dello show-biz (e non solo) sono pronti a tornare tra i banchi del liceo.Sembra infatti che anche la cantante canadesefarà capolino tra gli studenti dei quartieri alti di Los Angeles, vestendo i panni di se stessa e esibendosi in una performance canora.Certa anche la presenza nel cast della stellina del pop- che quest'estate ha spopolato con il tormentone "Call Me Maybe" - e di, nuotatore statunitense plurimedagliato alle Olimpiadi, "celebre" per aver ammesso di fare pipì in piscina