Katy Perry dice a no a 20 milioni di dollari

Katy Perry intima seduce l'Italia 10:56 - Katy Perry non sarà tra i giudice della prossima stagione di "American Idol". Un no che le è costato decisamente caro. La cantante ha infatti rifiutato un contratto da ben 20 milioni di dollari e sembra irremovibile sulla sua posizione. "La stanno corteggiando in maniera spietata - ha raccontato una fonte a "Us Weekly" - Farebbero di tutto per averla". Ma la Perry dice di non essere interessata ai talent, O meglio, non ancora.

La produzione di "American Idol" è arrivata fino all'incredibile cifra di 20 milioni di dollari (Mariah Carey ne aveva strappati "appena" 18) per avere Katy Perry come giudice nella prossima edizione del talent, ma la cantante è irremovibile.



Un rifiuto non del tutto inaspettato però. La stella del pop, nei mesi scorsi, aveva infatti dichiarato di aver ricevuto alcune proposte a riguardo, ma di non essere interessata. "Alcune persone si sono messe in contatto con me, prospettandomi la possibilità di coinvolgermi nel progetto - aveva svelato a "The Hollywood Reporter" - Ma non è la cosa giusta per me, non sono ancora pronta".



Una frecciatina alle colleghe più "anziane" Britney Spears e Mariah Carey? D'altra parte la Perry è all'apice della sua carriera - è stata anche protagonista del documentario autobiografico "Part of Me" - e la partecipazione ad "American Idol" potrebbe in qualche modo frenare la sua ascesa. Insomma per il talent c'è tempo, ora Katy preferisce scalare le classifiche.