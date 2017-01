Scotti: "Conquistai una tedesca mammona"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati RELAX IN BARCA 10:02 - E' il volto rassicurante della tv italiana, ma di bravate da giovane ne ha fatte persino lui. Sulle pagine del "Corriere della Sera" Gerry Scotti si confessa, ricordando l'emozione della sua prima vacanza da solo e della prima conquista in campeggio, una ragazza tedesca 'mammona': "Dicevano che le tedesche avevano costumi più aperti. A me più che gli stereotipi sulle tedesche, mi sembrava di vivere in stile io mammeta e tu". - E' il volto rassicurante della tv italiana, ma di bravate da giovane ne ha fatte persino lui. Sulle pagine del "Corriere della Sera"si confessa, ricordando l'emozione della sua prima vacanza da solo e della, una ragazza: "Dicevano che le tedesche avevano costumi più aperti. A me più che gli stereotipi sulle tedesche, mi sembrava di vivere".

"Avevo appena terminato il primo liceo e, grazie ai buoni voti, mi avevano dato il permesso di partire per la mia prima vacanza in tenda - ricorda il conduttore - Non vedevo l'ora di assaporare una vacanza in libertà, con gli amici, le chitarre..."



Ma nel campeggio di Lignano Sabbaiadoro Gerry incontrò anche Inge, una ragazza che ribaltava tutti gli stereotipi sulle tedesche disinibite. "Intanto era mora e, a differenza dell sue connazionali, non parlava inglese - racconta - Inoltre tutti i ragazzi raccontavano che le tedesche erano più inclini a lasciarsi andare... e io invece avevo trovato praticamente una suora! Mi sembrava di vivere in stile io mammeta e tu".



La "conquista" si concluse infatti con un solo bacio rubato sulle labbra: "Di quel momento ricordo la grande timidezza di Inge. Mi era piaciuta proprio per quello, sembrava timida, tenera, imbarazzata".



Da allora sono passati quarant'anni, ma quel momento magico è rimasto impresso nella sua memoria: "Quel bacio dato sotto la luna, sulla rotonda di Lignano, resta uno dei miei ricordi più belli".