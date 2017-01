Garko: "I baci e il sesso sono difficili sul set"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati NUOVI COLPI DI SCENA

GARKO E I SEGRETI DAL SET 08:58 - L'11 settembre Canale 5 trasmette in prima serata una delle serie più amate dagli italiani "L'onore e il rispetto 3". Protagonista sempre Gabriel Garko che a "Gente" confessa come sia difficile piangere, fare sesso sul set ("c'è una tavola di legno sotto al materesso") e dare i baci. New entry è Giuliana De Sio che interpreta un killer molto pericoloso...

"La cosa che mi riesce più difficile quando recito è piangere. - confessa Garko - Ma anche le scene d'amore non sono una passeggiata. Intanto perché non sto comodo: sotto il lenzuolo c'è sempre una tavola di legno per non sprofondare nel materasso. Arrivo a casa alla sera con ginocchia e gomiti viola. Poi quando bacio un'attrice devo stare attento a non toccarle i capelli, spesso sormontati dalla parrucca e a non sbavare il trucco. Se do un bacio vero mi viene la bocca rossa di rossetto, il naso bianco di cipria e dopo sembro un pagliaccio. A volte è capitato che sul set mi scaldassi un po' più del dovuto ma non confesserò mai con chi...".



Insomma niente vacanza per l'attore impegnato tra Roma, Bulgaria e Cuba per le rirperse di " Valentino" e "Il peccato e la vergogna 2"."La mia casa ha tutto quello che voglio: giardino, piscina, cinema, palestra. - conclude - Quando non lavoro cerco di farmi vedere il meno possibile. Ammetto che la mia vita non è del tutto normale: cose semplici come una passeggiata, diventando cose complicate". Gabriel non è fidanzato ma a casa lo aspettano sempre i suoi tre cani Afrodite, Peter e Aragorn.