"Quinta Colonna" tra politici, tasse e Benigni

L'autunno dell'informazione in prima serata di Mediaset si apre lunedì 27 agosto su Retequattro con "Quinta Colonna" che, in una nuova veste, torna per affrontare l'attualità politica ed economica. Conduce in diretta Paolo Del Debbio. Il tema della serata è: "Siamo alla frutta e i politici che fanno?". Saranno trasmesse parti dell'intervento di Roberto Benigni a Campovolo.

Paolo Del Debbio si collegherà con tre piazze d’Italia - Padova, Roma e Verbicaro (CS) - e una quarta d’eccezione: quella della Festa Democratica Nazionale a Reggio Emilia. Far parlare la gente comune. Questa la formula semplice del programma.



Al centro dei sei appuntamenti, infatti, la voce delle “piazze”, luogo dove scorre la vita reale di chi, travolto dalla crisi economica, non arriva alla fine del mese o perde il posto di lavoro.



Il pubblico in studio o in collegamento si confronterà con politici, economisti, esponenti delle forze sociali chiamati a dare risposte, e non solo opinioni, riguardo caro vita, borse impazzite, disoccupazione, tasse e spending review.