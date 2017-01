Nicole Eggert, addio al fisico da bagnina

foto Tgcom24 Correlati L'ATTRICE IERI E OGGI

Il fisico mozzafiato, quello che l'ha resa famosa nella fortunata serie tv "Nicole Eggert adesso è una mamma dalle forme morbide e riappare in un parco di Beverly Hills con la figlia Dylin. Jeans Aderente a vita bassa e felpa rossa fuoco, la 40enne Nicole mette in mostra rotolini e qualche chilo di troppo. - Il fisico mozzafiato, quello che l'ha resa famosa nella fortunata serie tv " Baywatch " il cui indossava il succinto costume rosso, è solo un ricordo.adesso è una mamma dalle forme morbide e riappare in un parco di Beverly Hills con la figlia Dylin. Jeans Aderente a vita bassa e felpa rossa fuoco, la 40enne Nicole mette in mostra rotolini e qualche chilo di troppo.

Per la Eggert non deve essere facile fare i conti con i segni del tempo e con il nuovo fisico visto che già a 5 anni è diventata Miss Universo nella sezione dei piccoli.



Le apparizioni dell'ex bagnina Summer Quinn, che aveva già fatto la sua apparizione negli Anni 80 nella serie "Baby Sitter", negli anni sono sempre state più rare (è stata la prima stella a comparire al The Super Mario Bros Super Show!). Nicole infatti vuole dedicarsi solo alla famiglia.